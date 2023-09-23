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        Apartmanın çatısı alev alev yandı

        DÜZCE´degece saatlerinde üç katlı apartmanın çatısı, çıkan yangında alev alev yandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.09.2023 - 10:47 Güncelleme: 23.09.2023 - 10:50
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        Apartmanın çatısı alev alev yandı
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        DÜZCE´degece saatlerinde üç katlı apartmanın çatısı, çıkan yangında alev alev yandı.

        Darıcı Mahallesi 5715 Sokak´ta gece saatlerinde üç katlı apartmanın çatısında elektrik kontağından yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, tüm çatıyı sardı. Binada oturan vatandaşlar, korkuyla dışarı çıkarak, itfaiyeye ihbarda bulundu. Adrese çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

        Çatının tamamen yandığı yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

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