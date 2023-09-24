Oto kurtarıcı TIR´a çarptı; sürücüsü yanarak can verdi; 2 yaralı

DÜZCE'deAnadoluOtoyolu'nda oto kurtarıcı arızalı otomobili taşıdığı sırada TIR´a arkadan çarptı. Oto kurtarıcıda çıkan yangında sürücüsü Yusuf İzzettin Can yanarak hayatını kaybederken, taşıdığı otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Anadolu Otoyolu Düzce Yeşilyayla mevkisinde meydana geldi. Ankara istikametine giden Yusuf İzzetin Can idaresindeki 10 ADS 492 plakalı oto kurtarıcı, aynı yöne giden ve trafik yoğunluğu nedeniyle yavaşlayan Hüseyin Ünal idaresindeki 42 ABG 298 plakalı TIR´a arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile alev alan oto kurtarıcısının yandığı gören diğer sürücüler durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Ancak, araçtan çıkamayan oto kurtarıcının sürücüsü yanarak hayatını kaybetti. Ayrıca, oto kurtarıcının taşıdığı 34 ZF 2711 arızalı otomobilde bulunan İlker Bekem ve Recep Tayyip Yağcı yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Düzce Atatürk Devlet Hastanesi acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Hayatını kaybeden Hüseyin Ünal da, incelemelerin ardından aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

Kaza, nedeniyle Anadolu Otoyolu'nun Ankara istikametinde 10 kilometrelik araç kuyruğu oluşurken, yaklaşık 1,5 saatlik çalışma sonucu yol trafiğe açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.