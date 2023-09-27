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        Ters yöne giren elektrikli bisikletli çocuk kazaya neden oldu: 2 yaralı

         DÜZCE'de 13yaşındakiçocuk, elektrikli bisikletiyle ters yöne girerek, karşı yönden gelen motosikletle çarpıştı. Kazada, elektrikli bisiklet ve motosikletin sürücüsü yaralandı. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.09.2023 - 20:43 Güncelleme: 27.09.2023 - 20:45
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        Ters yöne giren elektrikli bisikletli çocuk kazaya neden oldu: 2 yaralı
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         DÜZCE'de 13yaşındakiçocuk, elektrikli bisikletiyle ters yöne girerek, karşı yönden gelen motosikletle çarpıştı. Kazada, elektrikli bisiklet ve motosikletin sürücüsü yaralandı. 

        Kaza, akşam saatlerinde Camikebir Mahallesi 659'uncu Bulvar üzerinde meydana geldi. Asar Deresi istikametinde ters yönde ilerleyen Saffet Y. yönetimindeki elektrikli bisiklet, karşı yönden gelen Muhammet Özer'in kullandığı 81 ADD 847 plakalı motosiklete çarptı. Kazada 2 sürücü de yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi´ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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