Vücudunu pres makinesine kaptıran işçi hayatını kaybetti
DÜZCE'de plastik ürünler üreten bir fabrikada çalışan Ümit Özsoy (43), vücudunu pres makinesine kaptırararak hayatını kaybetti.
DÜZCE'de plastik ürünler üreten bir fabrikada çalışan Ümit Özsoy (43), vücudunu pres makinesine kaptırararak hayatını kaybetti.
Olay, saat 20.00 sıralarında Gümüşova Organize Sanayi Bölgesi'nde plastik ürünler üreten bir fabrikada meydana geldi. Fabrikada çalışan Ümit Özsoy, bir anlık dikkatsizlik sonucu vücudunu pres makinesine kaptırdı. Mesai arkadaşları durumu fark edip, makineyi durdurmaya çalıştı ancak başarılı olamadı. Özsoy, olay yerinde hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, talihsiz işçinin cansız bedeni, Düzce Üniversitesi morguna kaldırıldı.