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        Kaçak ağaç keserken fotokapana yakalanan 3 şüpheliye gözaltı

        DÜZCE´ninAkçakoca ilçesinde ormanda kaçak ağaç keserken görüntüleri fotokapanlara yansıyan 3 şüpheli, gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.09.2023 - 11:30 Güncelleme: 29.09.2023 - 11:35
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        Kaçak ağaç keserken fotokapana yakalanan 3 şüpheliye gözaltı
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        DÜZCE´ninAkçakoca ilçesinde ormanda kaçak ağaç keserken görüntüleri fotokapanlara yansıyan 3 şüpheli, gözaltına alındı.

        Akçakoca Orman İşletme Şefliği tarafından ormandaki yaban hayatını görüntülemek için belirli bölgelere yerleştirdiği görüntülere, kaçak ağaç kesenler yansıdı. Görüntülerde, akşam saatlerinde minibüsle ormana gelen 3 kişi, motorlu testereyle kaçak ağaç kesti. Görüntüleri inceleyen Akçakoca Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, şüpheliler hakkında suç duyurusunda bulundu. Savcılık tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kimlikleri belirlenen 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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