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        Cip, traktöre çarptı: 1'i ağır, 6 yaralı

        DÜZCE'de,cipin refüjde peyzaj çalışması yapan belediyeye ait traktöre çarptığı kazada 1'i ağır, 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.09.2023 - 17:50 Güncelleme: 29.09.2023 - 17:55
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        Cip, traktöre çarptı: 1'i ağır, 6 yaralı
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        DÜZCE'de,cipin refüjde peyzaj çalışması yapan belediyeye ait traktöre çarptığı kazada 1'i ağır, 6 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 16.30 sıralarında D-655 kara yolunun Yığılca Işıklı Kavşağı mevkisinde meydana geldi. Akçakoca istikametine giden Selim Başer idaresindeki 61 VT 003 plakalı cip, refüjde peyzaj çalışması yapan Emre Doğan yönetimindeki Düzce Belediyesi'ne ait traktöre çarptı. Kazada, araç sürücüleri ile traktörün yanında peyzaj çalışması yapan işçilerden Fatma Gedikli, Nurten Mutlu, Kezban Kaytaz ve Neslihan Şen yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından, ambulanslarla Düzce Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan cipin sürücüsü Selim Başer'in durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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