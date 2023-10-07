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        Mübaşir, boşanma aşamasındaki eşinin babaevini bastı: 4 yaralı

         DÜZCEAdliyesi´ndemübaşir olarak görev yapan Serhat E., yanında kardeşi Mithat E. ile boşanma aşamasında olduğu eşi Esra E.'nin çocukları ile kaldığı babaevini bastı. Olayda, Esra E. ile annesi, babası ve ablası sopa ve yumruklarla darbedildi. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kavga anları, apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.10.2023 - 13:43 Güncelleme: 07.10.2023 - 13:45
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        Mübaşir, boşanma aşamasındaki eşinin babaevini bastı: 4 yaralı
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         DÜZCEAdliyesi´ndemübaşir olarak görev yapan Serhat E., yanında kardeşi Mithat E. ile boşanma aşamasında olduğu eşi Esra E.'nin çocukları ile kaldığı babaevini bastı. Olayda, Esra E. ile annesi, babası ve ablası sopa ve yumruklarla darbedildi. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kavga anları, apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı.

        Olay, dün saat 21.00 sıralarında Karaca Mahallesi Karaca Sokak'ta bir apartmanda meydana geldi. Düzce Adliyesi'nde mübaşir olarak görev yapan Serhat E., kardeşi Mithat E. ile boşanma aşamasında olduğu eşi Esra E.'nin çocuklarıyla birlikte kaldığı kayınpederinin evine gitti. Serhat E., burada Esra E. ile görüşmek istedi. Ancak Esra E. görüşme talebini reddetti. Taraflar arasında kavga çıktı. Kavgada, Serhat E. ve Mithat E., çocukların gözü önünde Esra E. ile annesi, babası ve ablasını sopa ve yumruklarla darbetti. Yaralanan 4 kişi olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Serhat E. ve Mithat E. gözaltına alındı. Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, adliye çalışanı olan Serhat E. hakkında adli ve idari soruşturma başlattığı öğrenildi. Kavga anları ise apartmanın güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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