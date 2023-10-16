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        Kamyon, 2 otomobile çarpıp, 3 aracın üzerine devrildi; şoför yaralandı

        DÜZCE'de2 otomobile çarptıktan sonra park halindeki 3 aracın üzerine devrilen hafriyat kamyonunun şoförü Yalçın Atasever, yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.10.2023 - 17:32 Güncelleme: 16.10.2023 - 17:35
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        Kamyon, 2 otomobile çarpıp, 3 aracın üzerine devrildi; şoför yaralandı
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        DÜZCE'de2 otomobile çarptıktan sonra park halindeki 3 aracın üzerine devrilen hafriyat kamyonunun şoförü Yalçın Atasever, yaralandı.

        Kaza, saat 16.00 sıralarında Düzce Üniversitesi'nin fen-edebiyat ve işletme fakültelerinin önünde meydana geldi. Doğal gaz hattı çalışmalarında kullanılan Yalçın Atasever idaresindeki 81 DJ 275 plakalı toprak yüklü hafriyat kamyonu, şoförün geri manevra yaptığı sırada park halindeki 2 otomobile çarptı. Kontrolden çıkan kamyon, daha sonra park halindeki 3 aracın üzerine devrildi. Toplamda 5 otomobilin kullanılamaz hale geldiği kazada, kamyon şoförü hafif yaralandı. Yaralı şoför, Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada hasar gören araçlar, çekicilerle bölgeden kaldırıldı.

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