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        Kombinin bağlantı borusu yerinden çıkınca doğal gazdan zehirlendiler

        DÜZCE´de,kombinin bağlantı borusu yerinden çıkınca sızan doğal gazdan etkilenen Esinler Erturan (30) ile eşi Erkan Erturan (42), hastanede tedaviye alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.10.2023 - 11:17 Güncelleme: 19.10.2023 - 11:20
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        Kombinin bağlantı borusu yerinden çıkınca doğal gazdan zehirlendiler
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        DÜZCE´de,kombinin bağlantı borusu yerinden çıkınca sızan doğal gazdan etkilenen Esinler Erturan (30) ile eşi Erkan Erturan (42), hastanede tedaviye alındı.

        Olay, saat 10.00 sıralarında Fatih Mahallesi Fehmi Öney Sokak´ta meydana geldi. Esinler ve Erkan Erturan çiftinin kaldığı evde kombinin bağlantı borusu yerinden çıktı. Borunun çıkmasıyla çift, kombiden eve sızan gazdan etkilendi. Sabah uyandıklarında kendilerini halsiz hisseden çift, sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine giden sağlık ekiplerinin, yarı baygın halde bulduğu Erturan çifti, ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi´nin acil servisine kaldırıldı. Tedaviye alınan çiftin, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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