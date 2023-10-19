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        Eşiyle otomobilde gördüğü kişiyi öldürdü; cinayet kamerada

        DÜZCE´de,dün Köksal Kıbrıs'ın (35), Yakup Yaman'ı (35) 15 yerinden bıçaklayıp, başına taşla vurup darbederek öldürdüğü anların kamera görüntüleri ortaya çıktı. Kıbrıs´ın, kendisini aldattığından şüphelenip takip ettiği eşiyle birlikte gördüğü için Yaman´ı öldürdüğü belirtildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.10.2023 - 14:24 Güncelleme: 19.10.2023 - 14:25
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        Eşiyle otomobilde gördüğü kişiyi öldürdü; cinayet kamerada
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        DÜZCE´de,dün Köksal Kıbrıs'ın (35), Yakup Yaman'ı (35) 15 yerinden bıçaklayıp, başına taşla vurup darbederek öldürdüğü anların kamera görüntüleri ortaya çıktı. Kıbrıs´ın, kendisini aldattığından şüphelenip takip ettiği eşiyle birlikte gördüğü için Yaman´ı öldürdüğü belirtildi.

        Olay, dün öğle saatlerinde Akınlar Mahallesi'nden geçen Melen Çayı'nın yanında meydana geldi. Köksal Kıbrıs ile Yakup Yaman arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kıbrıs, yanında bulunan bıçakla Yakup Yaman'ı 15 yerinden bıçaklayıp, başına taşla vurduktan sonra yere düşünce de darbetti. Kıbrıs, otomobilin camlarını da kırıp, cam parçalarını da Yakup Yaman'a fırlattıktan sonra olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Yakup Yaman, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Polis tarafından gözaltına alınan Köksal Kıbrıs, ifadesinde suçunu itiraf etti.

        EŞİYLE BİRLİKTE GÖRÜP ÖLDÜRMÜŞ

        Bu arada olaya ilişkin ayrıntılar da ortaya çıkmaya başladı. Köksal Kıbrıs´ın, kendisini aldattığından şüphelenip, otomobille takibe aldığı eşinin, onun iş arkadaşı Yakup Yaman´ın aracına bindiği, Melen Çayı'nın kenarında ıssız bir yerde durunca da olayı gerçekleştirdiği belirtildi. Köksal Kıbrıs´ın, otomobilden indirdiği eşini de olaya müdahale etmeye çalışınca bıçakla korkutup yaklaştırmadığı ifade edildi. Tüm bu yaşananlar, saniye saniye kamerayla görüntülendi. 

        Köksal Kıbrıs'ın emniyetteki sorgusunun sürdüğü bildirildi.

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