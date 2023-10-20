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        Otoyolda 11 araç zincirleme kazaya karıştı: 7 yaralı

        DÜZCE'de,Anadolu Otoyolu'nun İstanbul istikametinde 11 aracın karıştığı zincirleme kazada 7 kişi yaralandı, yolda uzun araç kuyrukları oluştu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.10.2023 - 23:00 Güncelleme: 20.10.2023 - 23:05
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        Otoyolda 11 araç zincirleme kazaya karıştı: 7 yaralı
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        DÜZCE'de,Anadolu Otoyolu'nun İstanbul istikametinde 11 aracın karıştığı zincirleme kazada 7 kişi yaralandı, yolda uzun araç kuyrukları oluştu.

        Kaza, akşam saatlerinde Anadolu Otoyolu'nun İstanbul istikameti Yeşilyayla mevkisinde meydana geldi. 1 hafif ticari ile 10 otomobilin birbirine çarpmasıyla zincirleme kaza meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralandığı belirlenen 7 kişi, sağlık ekiplerince çevre hastanelere kaldırıldı. Yolun İstanbul istikametinde trafik akışı tek şeritten sağlanırken, uzun araç kuyrukları oluştu.

        Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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