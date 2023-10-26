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        TEM'de TIR devrildi; uzun araç kuyrukları oluştu

         DÜZCE´de,TEMOtoyolu'nun D-100 kara yolu bağlantısında devrilen MDF yüklü TIR'ın sürücüsü Mehmet Reşit Bayunca (55) yaralandı. Kaza nedeniyle tek şeridi kapalı olan yolda, TIR'ı kaldırma çalışmaları sürerken, uzun araç kuyrukları oluştu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.10.2023 - 16:27 Güncelleme: 26.10.2023 - 16:30
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        TEM'de TIR devrildi; uzun araç kuyrukları oluştu
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         DÜZCE´de,TEMOtoyolu'nun D-100 kara yolu bağlantısında devrilen MDF yüklü TIR'ın sürücüsü Mehmet Reşit Bayunca (55) yaralandı. Kaza nedeniyle tek şeridi kapalı olan yolda, TIR'ı kaldırma çalışmaları sürerken, uzun araç kuyrukları oluştu.

        Kaza, saat 14.30 sıralarında TEM Otoyolu'nun Kaynaşlı gişeleri çıkışında bulunan D-100 kara yolu bağlantı köprüsünde meydana geldi. Ankara istikametine giden Mehmet Reşit Bayunca idaresindeki 06 DUN 33 plakalı MDF yüklü TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Kazada, TIR sürücüsü yaralandı. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalede bulunduğu sürücü, ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi´ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        TEM'in D-100 bağlantı noktasında kaza nedeniyle yolun tek şeridi trafiğe kapandı. Tek şeritten sağlanan trafik sebebiyle uzun araç kuyrukları oluştu. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, TIR'ın yoldan kaldırılması için ekiplerin çalışmaları sürüyor.

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