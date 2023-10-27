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        8 bin 100 liselinin katıldığı 'Türk Bayrağı' koreografisi yapılamadı, öğrenciler duruma tepki gösterdi

        DÜZCE'de,8 bin 100 lise öğrencisinin katılımıyla Cumhuriyet'in 100'üncü yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen 'Türk Bayrağı' koreografisi ile rekor denemesi gerçekleştirilemedi. 4 saat beklemeleri üzerine duruma tepki gösteren öğrenciler alanı terk edip ellerindeki kartonları havaya fırlatırken, bazı öğrenciler de kalabalığa bozuk para atarak, başka öğrencilerin hafif şekilde yaralanmasına sebep oldu. Etkinlikte, Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nü temsil eden Şube Müdürü Yasemin Çağır, olayın ardından öğretmenlere gönderdiği toplu mesajda, "Proje planlaması tamamen belediyemize aitti. İsyan haklıydı, tepkiler yanlıştı" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.10.2023 - 00:21 Güncelleme: 27.10.2023 - 00:25
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        8 bin 100 liselinin katıldığı 'Türk Bayrağı' koreografisi yapılamadı, öğrenciler duruma tepki gösterdi
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        DÜZCE'de,8 bin 100 lise öğrencisinin katılımıyla Cumhuriyet'in 100'üncü yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen 'Türk Bayrağı' koreografisi ile rekor denemesi gerçekleştirilemedi. 4 saat beklemeleri üzerine duruma tepki gösteren öğrenciler alanı terk edip ellerindeki kartonları havaya fırlatırken, bazı öğrenciler de kalabalığa bozuk para atarak, başka öğrencilerin hafif şekilde yaralanmasına sebep oldu. Etkinlikte, Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nü temsil eden Şube Müdürü Yasemin Çağır, olayın ardından öğretmenlere gönderdiği toplu mesajda, "Proje planlaması tamamen belediyemize aitti. İsyan haklıydı, tepkiler yanlıştı" dedi.

        Düzce Belediyesi ve Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen Cumhuriyet'in 100'üncü yılı etkinlikleri kapsamında kentteki 8 bin 100 lise öğrencisi ile koreografi yapılması planlandı. En fazla kişiyle 'Türk Bayrağı' koreografisi oluşturma rekorunun kırılmasının planlandığı etkinlikte öğrenciler, öğretmenleri gözetiminde sabah 09.00 sıralarında Anıtpark Meydanına toplandı. 4 saat geçmesine rağmen organizasyonun başlamaması üzerine bazı öğrenciler fenalaşırken, bazıları da tepki gösterip alanı terk etti. Çok sayıda öğrenci de bozuk para ve koreografi için kendilerine verilen kartonları havaya fırlattı. Atılan bozuk paralar sebebiyle bazı öğrenciler hafif şekilde yaralandı. Tüm yaşananlar sebebiyle koreografi gerçekleştirilemedi. Rekor denemesi iptal edilirken, bir daha deneme yapılmayacağı öğrenildi.

        'İSYAN HAKLIYDI, TEPKİLER YANLIŞTI'

        Etkinlikte, Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nü temsil eden Şube Müdürü Yasemin Çağır'ın olayın ardından etkinlikte yer alan öğretmenlere gönderdiği toplu mesajda, "Bugün çok zor bir gün geçirdik. Güzel başlayıp çok üzücü şekilde bitti. Öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz çok yoruldu. Bu konuda çok haklılardı. Olmama, yapılamama ihtimali hep konuşuldu, hep vardı. Sürpriz olmadı. Bizden Milli Eğitim olarak öğrenci istendi. Ancak proje planlaması tamamen belediyemize aitti. Beden eğitimi öğretmenlerimiz son anda müdahil oldular ama yetmedi. İsyan haklıydı, tepkiler yanlıştı. Para atma, kartonları fırlatma, birilerini yaralama yakışmadı bize. Denendi olmadı. Bir daha denemeyeceğiz, denetmeyeceğim. En çok üzüldüğüm nokta öğrencilerimizin saygısız davranışları, birbirlerine zarar vermesi oldu" ifadeleri yer aldı.

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