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        Kapalı olan yolda iş makinesine çarpan motosikletteki 2 kişi öldü

         DÜZCE´de,asfaltçalışması nedeniyle kapalı olan yola girip, iş makinesine çarpan motosikletteki Samet Güler (19) ve Berkecan Akçayoğlu (17) hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.10.2023 - 20:59 Güncelleme: 30.10.2023 - 21:05
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        Kapalı olan yolda iş makinesine çarpan motosikletteki 2 kişi öldü
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         DÜZCE´de,asfaltçalışması nedeniyle kapalı olan yola girip, iş makinesine çarpan motosikletteki Samet Güler (19) ve Berkecan Akçayoğlu (17) hayatını kaybetti.

        Kaza, saat 19.30 sıralarında Düzce Kuzey Çevre yolunda meydana geldi. Asfalt çalışması nedeniyle kapalı olan yola giren Samet Güler idaresindeki 81 ABV 133 plakalı motosiklet, mesainin bitmesi sonrası trafiğe kapalı olan yolda bırakılan iş makinesine çarptı. Kazada, motosiklet sürücüsü Samet Güler ve arkasında yolcu olarak bulunan arkadaşı Berkecan Akçayoğlu olay yerinde hayatını kaybetti. Güler ve Akçayoğlu´nun cansız bedenleri cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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