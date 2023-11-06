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        Düzce'de uçan balon dolum deposunda denetim; 'asetilen' gazına rastlandı

         DÜZCE'depolis,AFAD ve belediye ekipleri tarafından bir uçan balon dolum deposunda denetim yapıldı. Denetimlerde; uçan balonların içinde helyum yerine daha ucuz olan yanıcı, zehirli, renksiz ve kokusuz bir gaz türü olan 'asetilen' gazı tespit edildi. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.11.2023 - 18:14 Güncelleme: 06.11.2023 - 18:15
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        Düzce'de uçan balon dolum deposunda denetim; 'asetilen' gazına rastlandı
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         DÜZCE'depolis,AFAD ve belediye ekipleri tarafından bir uçan balon dolum deposunda denetim yapıldı. Denetimlerde; uçan balonların içinde helyum yerine daha ucuz olan yanıcı, zehirli, renksiz ve kokusuz bir gaz türü olan 'asetilen' gazı tespit edildi. 

        Düzce İl Emniyet Müdürlüğü, Düzce AFAD İl Müdürlüğü ve Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Ağa Mahallesi'nde bulunan uçan balon dolum deposunda denetim yaptı. Denetimde AFAD´ın yaptığı ölçümlerde uçan balonların içine helyum yerine, daha ucuz olan, yanıcı, zehirli, renksiz ve kokusuz bir gaz türü olan asetilen gazı olduğu tespit edildi. Depodaki çok sayıda balona ve malzemelere el konuldu. Buradan balon temin eden satıcılardaki balonlara da el konuldu. Deponun sahibi tespit edilemezken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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