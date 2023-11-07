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        Baba ve oğlu kaçak silah üretirken yakalandı

        DÜZCE´de MetinK. (68) ve oğlu Yavuz K. (28) kendilerine ait gravür ve silah tamir atölyesinde kaçak silah üretirken yakalandı. Baba ve oğlu ile birlikte aynı iş yerinde çalışan Emrah G. (28) de gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.11.2023 - 11:37 Güncelleme: 07.11.2023 - 11:40
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        Baba ve oğlu kaçak silah üretirken yakalandı
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        DÜZCE´de MetinK. (68) ve oğlu Yavuz K. (28) kendilerine ait gravür ve silah tamir atölyesinde kaçak silah üretirken yakalandı. Baba ve oğlu ile birlikte aynı iş yerinde çalışan Emrah G. (28) de gözaltına alındı.

        Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Silah Kaçakçılığı' suçlarının önlenmesi kapsamında yürütülen soruşturmada, Yenitaşköprü köyünde Metin K. ve oğlu Yavuz K.'ye ait gravür ve silah tamiri ile ilgili faaliyet gösteren iş yerinde kaçak silah üretildiği tespit edildi. Düzce İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dün gece saatlerinde atölyeye operasyon düzenledi. Operasyonda 17 adet tabanca, 100 adet üst kapak takımı, 95 adet yiv ve seti açılmış tabanca namlusu, 2 adet kurusıkı tabanca ve 11 adet tabanca mermisi ele geçirildi. Operasyon sırasında atölyede bulunan baba Metin K. ve oğlu Yavuz K. ile iş yerinde çalışan Emrah G., suçüstü yakalandı. Ele geçirilen silahlara ve ekipmanlara el konulurken, 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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