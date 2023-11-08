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        İBB Meclis Üyesi'nin içinde bulunduğu otomobil, otoyolda yayaya çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

         DÜZCE'de,AnadoluOtoyolu´nda İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclis Üyesi Süleyman Nadir Ataman´ın içinde bulunduğu, şoförünün kullandığı otomobil, önce aniden yola fırlayan zihinsel engelli kişiye, ardından da bariyerlere çarptı. Kazada zihinsel engelli kişi yaşamını yitirirken, Ataman ve şoförü Adem Ok ise yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.11.2023 - 01:49 Güncelleme: 08.11.2023 - 01:50
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        İBB Meclis Üyesi'nin içinde bulunduğu otomobil, otoyolda yayaya çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
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         DÜZCE'de,AnadoluOtoyolu´nda İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclis Üyesi Süleyman Nadir Ataman´ın içinde bulunduğu, şoförünün kullandığı otomobil, önce aniden yola fırlayan zihinsel engelli kişiye, ardından da bariyerlere çarptı. Kazada zihinsel engelli kişi yaşamını yitirirken, Ataman ve şoförü Adem Ok ise yaralandı.

        Kaza, saat 00.00 sıralarında Anadolu Otoyolu´nun Düzce Turaplar mevkisinde meydana geldi. Ankara istikametine ilerleyen Adem Ok yönetimindeki 34 GA 5628 plakalı otomobil, aniden yola fırlayan ve ismi öğrenilemeyen zihinsel engelliye, ardından da bariyerlere çarptı. Otomobilin çarptığı zihinsel engelli kişi kaza yerinde yaşamını yitirirken, araçta bulunan İBB Meclis Üyesi CHP´li Süleyman Nadir Ataman ve şoförü Adem Ok ise yaralandı. Yaralılar, kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Düzce Atatürk Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı.

        Kazada yaşamını yitiren zihinsel engelli kişinin cansız bedeni savcılık ve polisin incelemesinin ardından morga kaldırılırken, tedaviye alınan yaralıların ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. 

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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