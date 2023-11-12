Anadolu Otoyolu'nda zincirleme kaza: 1 ölü, 7 yaralı

DÜZCE'de,Anadolu Otoyolu'nda 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 7 kişi yaralandı.

Kaza, saat 22.30 sıralarında Anadolu Otoyolu'nun Yeşilyayla mevkisinde meydana geldi. İstanbul istikametine gitmekte olan İhsan Süzer yönetimindeki 60 AY 470 plakalı otomobil, Akif Karagöz yönetimindeki 06 KYD 42 plakalı otomobil ve Murat Bülbül'ün kullandığı 41 ET 721 plakalı oto kurtarıcı zincirleme kazaya karıştı. Sürücülerden İhsan Süzer kaza yerinde yaşamını yitirirken, diğer 2 sürücü ve araçlarda bulunan Melisa Süzer, Sema Karagöz, Hatice Karagöz, Bünyamin Karagöz ve ismi öğrenilemeyen bir kadın yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından Sakarya ve Düzce'deki hastanelere kaldırıldı. Kazada yaşamını yitiren İhsan Süzer'in cansız bedeni ise Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nin morguna götürüldü.

Bu arada kaza nedeniyle Anadolu Otoyolu'nun İstanbul yönünde ulaşım bir süre aksadı. Trafik, araçların yoldan kaldırılmasıyla normalde dönerken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.