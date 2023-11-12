Düzce depreminin 24'üncü yıl dönümünde acılar tazelendi

DÜZCE'de12 Kasım 1999'da meydana gelen depremin 24'üncü yıl dönümünde, acılar tazelendi. Depremde hayatını kaybedenler için mevlit okutuldu; yakınları Deprem Şehitliği'ne akın etti.

Merkez üssü Kaynaşlı olan ve 12 Kasım 1999'da meydana gelen 7.2 büyüklüğündeki depremde 782 kişi yaşamını yitirdi; 16 bin 666 ev ve 3 bin 837 iş yeri yıkıldı. Depremin 24'üncü yıl dönümünde hayatını kaybedenler, için mevlit okundu. Mevlidin ardından yakınlarını kaybedenler, Deprem Şehitliği'ne akın etti. Burada aileler, mezar başında dua edip, gözyaşı döktü. Depremden 4 çocuğundan birini kaybeden Yakup Meletli, "Unutulmuyor, unutulmuyor. 4 çocuğum vardı; en büyüğü buydu. Askerden geldi, 8 ay sonra depremde vefat etti. Kahvehanede vefat etti. O kahvehanede 35 kişi ölmüştü; onların arasındaydı" diye konuştu. Anne Nezaket Meletli ise "Evlat acısı çok zor. Allah kimseye yaşatmasın, unutulmuyor" dedi.