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        Plakasına rakam ekleyen motosiklet sürücüsüne 28 bin TL ceza

         DÜZCE´detrafikpolislerinin rutin denetimleri sırasında durumundan şüphelenilerek durdurulan motosiklet sürücüsünün 220 ile bitmesi gereken araç plakasını yağlı boya ile 2201 yaptığı tespit edildi. Sürücüye 28 bin 492 lira cezai işlem uygulandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.11.2023 - 20:58 Güncelleme: 16.11.2023 - 21:00
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        Plakasına rakam ekleyen motosiklet sürücüsüne 28 bin TL ceza
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         DÜZCE´detrafikpolislerinin rutin denetimleri sırasında durumundan şüphelenilerek durdurulan motosiklet sürücüsünün 220 ile bitmesi gereken araç plakasını yağlı boya ile 2201 yaptığı tespit edildi. Sürücüye 28 bin 492 lira cezai işlem uygulandı.

        Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Trafik, Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri Çoban kavşağında rutin denetimleri sırasında durumundan şüphelendikleri bir motosiklet sürücüsünü durdurdu. Yapılan sorgulamada Taha Özdelen idaresindeki 81 BV 2201 plakalı motosikletin tescil plakasının 81 BV 220 olduğu ve plakaya yağlı boya ile 1 rakamının eklenerek 2201 yapıldığı tespit edildi. Sürücüye sahte plaka ve ehliyetsiz araç kullanmaktan 28 bin 492 lira cezai işlem uygulandı. Ayrıca motosiklet trafikten men edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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