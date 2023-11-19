Düzce´de kar, yağmur ve fırtına (2)

AKÇAKOCA´DADEVDALGALARLA TEKNELER HASAR GÖRDÜ

Düzce´nin Akçakoca ilçesinde etkili olan sağanak yağmur ve fırtına nedeniyle denizde metrelerce yükseklikte dalgalar oluştu. Metrekareye 5 kilo yağmurun düştüğü Akçakoca´da saatte 90 kilometre hızla esen fırtınayla birlikte oluşan dev dalgalar nedeniyle balıkçı barınağındaki teknelerin bazıları hasar gördü. Dalgakıranları aşarak barınağa kadar inen dalgalar nedeniyle bazı teknelerde devrildi.