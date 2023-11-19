Düzce´de kar, yağmur ve fırtına (2)
AKÇAKOCA´DADEVDALGALARLA TEKNELER HASAR GÖRDÜ
Düzce´nin Akçakoca ilçesinde etkili olan sağanak yağmur ve fırtına nedeniyle denizde metrelerce yükseklikte dalgalar oluştu. Metrekareye 5 kilo yağmurun düştüğü Akçakoca´da saatte 90 kilometre hızla esen fırtınayla birlikte oluşan dev dalgalar nedeniyle balıkçı barınağındaki teknelerin bazıları hasar gördü. Dalgakıranları aşarak barınağa kadar inen dalgalar nedeniyle bazı teknelerde devrildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.