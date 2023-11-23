Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Düzce Haberleri

        Yaya geçidinde otomobilin çarptığı kadın yaralandı; kaza anı kamerada

         DÜZCE´dekavşaktayolun karşısına geçmeye çalışan kadın otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Yaya geçidinde meydana gelen kaza anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.11.2023 - 22:58 Güncelleme: 23.11.2023 - 23:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yaya geçidinde otomobilin çarptığı kadın yaralandı; kaza anı kamerada
        ABONE OL
        ABONE OL

         DÜZCE´dekavşaktayolun karşısına geçmeye çalışan kadın otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Yaya geçidinde meydana gelen kaza anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.

        Kaza, saat 16.10 sıralarında D-655 karayolu Karaca Kavşağı´nda meydana geldi. Akçakoca istikametine giden Sevgi Atabaş idaresindeki 34 EDK 306 plakalı otomobil, kavşaktaki yaya geçidini kullanarak yolun karşısına geçmeye çalışan Azime Böçgün´e (37) çarptı. Kazada metrelerce savrulan Böçgün yaralandı. Yaralanan kadın sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından kaldırıldığı Düzce Üniversitesi Hastanesinde tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. 

        Kaza anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Mevduat faizleri yüzde 50'ye koşuyor
        Mevduat faizleri yüzde 50'ye koşuyor
        Malatya'da peş peşe iki deprem
        Malatya'da peş peşe iki deprem
        Şimşek: Enflasyonu düşürmekte kararlıyız
        Şimşek: Enflasyonu düşürmekte kararlıyız
        Montella’dan tüm futbolculara mesaj!
        Montella’dan tüm futbolculara mesaj!
        Hurdacı ve yeğeni enkaz altında kaldı
        Hurdacı ve yeğeni enkaz altında kaldı
        Muslera'nın yazışması da ortaya çıktı!
        Muslera'nın yazışması da ortaya çıktı!
        TFF'den Süper Kupa açıklaması
        TFF'den Süper Kupa açıklaması
        Gazze’de 4 günlük insani ara
        Gazze’de 4 günlük insani ara
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Fenerbahçeli eski yöneticilerden MHK'ye istifa çağrısı
        Fenerbahçeli eski yöneticilerden MHK'ye istifa çağrısı
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Yediemin otoparklarında yeni süreç!
        Yediemin otoparklarında yeni süreç!
        KKM'deki aralıksız düşüş 640 milyar lirayı aştı
        KKM'deki aralıksız düşüş 640 milyar lirayı aştı
        Merkez Bankası'ndan kredi kartı açıklaması
        Merkez Bankası'ndan kredi kartı açıklaması
        Çin'de gizemli zatürre vakaları artıyor!
        Çin'de gizemli zatürre vakaları artıyor!
        Bir 'Yıldız' doğuyor!
        Bir 'Yıldız' doğuyor!
        Rus oyuncu askerlere şarkı söylerken öldü
        Rus oyuncu askerlere şarkı söylerken öldü
        Icardi'ye Real Madrid kancası
        Icardi'ye Real Madrid kancası
        Türk ticarilerden Fransa'da gövde gösterisi
        Türk ticarilerden Fransa'da gövde gösterisi
        Yarının yakıtının daha yağlı tohumlara ihtiyacı var
        Yarının yakıtının daha yağlı tohumlara ihtiyacı var

        Benzer Haberler

        AK Parti'li Keşir'den "23 Kasım Düzce Depremi" mesajı
        AK Parti'li Keşir'den "23 Kasım Düzce Depremi" mesajı
        Düzce'de sel tatbikatı yapıldı
        Düzce'de sel tatbikatı yapıldı
        Kereste atölyesindeki yangına 4 saatlik müdahale
        Kereste atölyesindeki yangına 4 saatlik müdahale
        Düzce'de kereste atölyesinde çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi
        Düzce'de kereste atölyesinde çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi
        Gölyaka'da muhtarlarla toplantı yapıldı
        Gölyaka'da muhtarlarla toplantı yapıldı
        Düzce'de otomobilde uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
        Düzce'de otomobilde uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı