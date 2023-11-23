Yaya geçidinde otomobilin çarptığı kadın yaralandı; kaza anı kamerada

DÜZCE´dekavşaktayolun karşısına geçmeye çalışan kadın otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Yaya geçidinde meydana gelen kaza anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, saat 16.10 sıralarında D-655 karayolu Karaca Kavşağı´nda meydana geldi. Akçakoca istikametine giden Sevgi Atabaş idaresindeki 34 EDK 306 plakalı otomobil, kavşaktaki yaya geçidini kullanarak yolun karşısına geçmeye çalışan Azime Böçgün´e (37) çarptı. Kazada metrelerce savrulan Böçgün yaralandı. Yaralanan kadın sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından kaldırıldığı Düzce Üniversitesi Hastanesinde tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaza anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.

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