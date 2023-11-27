Kendisini dövenlere caddede kurşun yağdırdı DÜZCE´deCemalS., kendisini kafede darbedenlere caddede kurşun yağdırdı. Kurşunların isabet ettiği 2 kişi yaralanırken, şüpheli olay yerinden kaçtı.

DÜZCE´deCemalS., kendisini kafede darbedenlere caddede kurşun yağdırdı. Kurşunların isabet ettiği 2 kişi yaralanırken, şüpheli olay yerinden kaçtı.

Olay, saat 19.30 sıralarında kentin en işlek bölgelerinden Gaziantep Caddesi'nde meydana geldi. Özcan D. ile Engin Ş. kafede tartıştıkları Cemal S.´yi darbetti. Kafeden çıkan Cemal S., bir süre sonra yanına tabanca alarak kendisini darbedenleri Gaziantep Caddesi'ne çağırdı. Cemal S. caddeye çağırdığı 2 kişiye kurşun yağdırdı. Kurşunların isabet ettiği Özcan D. ile Engin Ş. yaralanırken, şüpheli olay yerinden kaçtı. Olay sırasında caddede bulunan vatandaşlar büyük korku yaşadı.

Yaralanan 2 kişi sağlık ekipleri tarafından kaldırıldıkları Atatürk Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Polis ekipleri kaçan kişinin yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.