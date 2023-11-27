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        Kendisini dövenlere caddede kurşun yağdırdı

         DÜZCE´deCemalS., kendisini kafede darbedenlere caddede kurşun yağdırdı. Kurşunların isabet ettiği 2 kişi yaralanırken, şüpheli olay yerinden kaçtı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.11.2023 - 21:18 Güncelleme: 27.11.2023 - 21:20
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        Kendisini dövenlere caddede kurşun yağdırdı
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         DÜZCE´deCemalS., kendisini kafede darbedenlere caddede kurşun yağdırdı. Kurşunların isabet ettiği 2 kişi yaralanırken, şüpheli olay yerinden kaçtı.

        Olay, saat 19.30 sıralarında kentin en işlek bölgelerinden Gaziantep Caddesi'nde meydana geldi. Özcan D. ile Engin Ş. kafede tartıştıkları Cemal S.´yi darbetti. Kafeden çıkan Cemal S., bir süre sonra yanına tabanca alarak kendisini darbedenleri Gaziantep Caddesi'ne çağırdı. Cemal S. caddeye çağırdığı 2 kişiye kurşun yağdırdı. Kurşunların isabet ettiği Özcan D. ile Engin Ş. yaralanırken, şüpheli olay yerinden kaçtı. Olay sırasında caddede bulunan vatandaşlar büyük korku yaşadı.

        Yaralanan 2 kişi sağlık ekipleri tarafından kaldırıldıkları Atatürk Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Polis ekipleri kaçan kişinin yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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