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        Çakar lambalı otomobilinde yüksek sesle müzik dinleyen sürücüye ceza

        DÜZCE´deçakar lamba ve ses sistemi taktırdığı otomobiliyle yüksek sesle müzik açarak kullanan sürücüye, 5 bin 451 lira para cezası kesildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.11.2023 - 14:08 Güncelleme: 28.11.2023 - 14:10
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        Çakar lambalı otomobilinde yüksek sesle müzik dinleyen sürücüye ceza
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        DÜZCE´deçakar lamba ve ses sistemi taktırdığı otomobiliyle yüksek sesle müzik açarak kullanan sürücüye, 5 bin 451 lira para cezası kesildi.

        Bahçeşehir bölgesinde yüksek sesle müzik dinleyerek gezen 81 ACT 090 plakalı otomobili gören vatandaşlar, polise haber verdi. İhbar üzerine bölgede çalışma başlatan Düzce Emniyet Müdürlüğü ekipleri, otomobili durdurdu. Araçta yapılan incelemede çakar lamba ile yüksek ses olanağı sağlayan ses sisteminin kurulu olduğu belirlendi. Araç sürücüsü Hasan Uçar´a çakar lamba kullanmak, teknik değişiklik yapmak ve aracının muayenesi olmadığı için 5 bin 451 lira ceza kesildi. Uçar'ın, çakar lambayı açarak yüksek sesli müzik eşliğinde aracını kullandığı anları sosyal medya hesabından da paylaştığı öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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