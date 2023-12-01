Düzce'de, evde çıkan yangın söndürüldü

DÜZCE'de birbinanıngiriş katındaki dairede çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, saat 22.30 sıralarında Konuralp bölgesi Orhangazi Mahallesi 500'üncü, Cadde üzerinde bulunan 6 katlı bir binanın giriş katında meydana geldi. İçinde eşyalar bulunan kimsenin yaşamadığı kiralık dairede, elektrik kontağı nedeniyle yangın çıktı. Alevleri görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Apartman sakinleri de bu sırada panikle binayı terk etti. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü. Yangın nedeniyle evde hasar oluşurken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.