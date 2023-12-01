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        Düzce'de, evde çıkan yangın söndürüldü

         DÜZCE'de birbinanıngiriş katındaki dairede çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.12.2023 - 23:48 Güncelleme: 01.12.2023 - 23:50
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        Düzce'de, evde çıkan yangın söndürüldü
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         DÜZCE'de birbinanıngiriş katındaki dairede çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

        Yangın, saat 22.30 sıralarında Konuralp bölgesi Orhangazi Mahallesi 500'üncü, Cadde üzerinde bulunan 6 katlı bir binanın giriş katında meydana geldi. İçinde eşyalar bulunan kimsenin yaşamadığı kiralık dairede, elektrik kontağı nedeniyle yangın çıktı. Alevleri görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Apartman sakinleri de bu sırada panikle binayı terk etti. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü. Yangın nedeniyle evde hasar oluşurken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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