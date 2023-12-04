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        DÜZCE'DE İKİ KATLI EV ALEV ALEV YANDI

        DÜZCE´ninCumayeri ilçesine bağlı Akpınar köyünde iki katlı ev, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.12.2023 - 01:58 Güncelleme: 04.12.2023 - 01:58
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        DÜZCE'DE İKİ KATLI EV ALEV ALEV YANDI
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        DÜZCE´ninCumayeri ilçesine bağlı Akpınar köyünde iki katlı ev, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

        Yangın, saat 22.30 sıralarında Cumayeri ilçesine bağlı Akpınar köyünde meydana geldi. Azmi Yıldız'a ait iki katlı betonarme evin 2'nci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm evi sardı. Alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Soğutma çalışmalarının ardından evde yapılan kontrolde herhangi bir yaralanma ya da can kaybına rastlanmazken, ev kullanılmaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

        GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

        -----------------------------

        -Evin yanarken görüntüsü  

        -İtfaiyenin Müdahalesi

        -İtfaiye ve sağlık ekiplerinin görüntüsü

        -Detaylar

        Haber-Kamera: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE,

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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