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        Düzce Belediye Başkanı Özlü'nün park halindeki otomobili alev alev yandı

         DÜZCE'de,bir site içerisinde park halinde olan Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü'ye ait otomobil, motor kısmının tutuşmasıyla alev alev yandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.12.2023 - 20:55 Güncelleme: 23.12.2023 - 21:00
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        Düzce Belediye Başkanı Özlü'nün park halindeki otomobili alev alev yandı
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         DÜZCE'de,bir site içerisinde park halinde olan Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü'ye ait otomobil, motor kısmının tutuşmasıyla alev alev yandı.

        Olay, saat 19.00 sıralarında Konuralp bölgesi Çiftepınarlar Mahallesi´nde bulunan bir site içerisinde meydana geldi. Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü´ye ait otomobil, iddiaya göre, park halindeyken motor kısmından alev aldı. Kısa sürede tüm otomobili saran alevleri gören site sakinleri, durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürürken, otomobil ise kullanılmaz hale geldi.

        Olayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor. 

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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