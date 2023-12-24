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        Telefonda tartıştığı dünürünün dükkanını basıp, 5 el ateş açtı

        DÜZCE'deAli K. (43), telefonda tartıştığı dünürü Kemal K.'nin (51) mağazasını oğlu ve yanındaki 3 kişi ile bastı. Ali K. tabanca ile 5 el ateş açarken, kurşunlar duvar ve mobilyalara isabet etti. Şüpheliler cip ile kaçtı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.12.2023 - 12:32 Güncelleme: 24.12.2023 - 12:35
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        Telefonda tartıştığı dünürünün dükkanını basıp, 5 el ateş açtı
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        DÜZCE'deAli K. (43), telefonda tartıştığı dünürü Kemal K.'nin (51) mağazasını oğlu ve yanındaki 3 kişi ile bastı. Ali K. tabanca ile 5 el ateş açarken, kurşunlar duvar ve mobilyalara isabet etti. Şüpheliler cip ile kaçtı.

        Olay, saat 11.00 sıralarında Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Eşi Anıl K. (25) ile tartışan Beyza K. (21), evden ayrılıp, babası Kemal K.'nin dükkanına gitti. Anıl K.'nin babası Ali K., dünürü ve aynı zamanda kuzeni olan Kemal K.'yi aradı. 2 dünür, telefonda tartıştı. Tartışmanın ardından Ali K., oğlu Anıl K. ve yanındaki 3 kişi ile Kemal K.'ye ait mobilya mağazasına giderek tabanca ile 5 el ateş açtı. Kurşunlar duvara ve mobilyalara isabet ederken, şüpheliler cip ile olay yerinden kaçtı. Polise ihbarda bulunuldu. Ekipler, olay yerinde inceleme yapıp, boş kovanları delil olarak topladı. Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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