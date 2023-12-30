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        Felçli kadın ile oğlunu yanan evden komşuları kurtardı

        DÜZCE´de evlerinde sobadan kaynaklı yangın çıkan felçli Münevver Güney (65) ile oğlu İsmet Güney (33), komşuları tarafından kurtarıldı. Anne ve oğlunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.12.2023 - 15:43 Güncelleme: 30.12.2023 - 15:45
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        Felçli kadın ile oğlunu yanan evden komşuları kurtardı
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        DÜZCE´de evlerinde sobadan kaynaklı yangın çıkan felçli Münevver Güney (65) ile oğlu İsmet Güney (33), komşuları tarafından kurtarıldı. Anne ve oğlunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Azmimilli Mahallesi Çınar Sokak'ta, uzun süredir felçli olan Münevver Güney ile oğlu İsmet Güney´in yaşadığı tek katlı, ahşap evde saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. Sobadan sıçrayan köz parçasının halıyı tutuşturduğu yangında alevler kısa sürede yayıldı. Durumu fark eden komşuları, yardıma koşarak Münevver Güney ile oğlunu hemen evden çıkardı.

        İhbar üzerine adrese itfaiye, 112 Acil ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı. Yangında ev kullanılamaz hale geldi.

        Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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