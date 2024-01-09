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        Çarpışan 2 otomobilden 1'i yandı, sürücü aracından çıkarak kurtuldu

        DÜZCE'de, Anadolu Otoyolu'nda çarpışan 2 otomobilden 1'inde yangın çıktı. Yanan aracından kendi imkanlarıyla çıkan sürücü ile diğer otomobilin yaralı sürücüsü tedaviye alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.01.2024 - 15:20 Güncelleme: 09.01.2024 - 15:25
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        Çarpışan 2 otomobilden 1'i yandı, sürücü aracından çıkarak kurtuldu
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        DÜZCE'de, Anadolu Otoyolu'nda çarpışan 2 otomobilden 1'inde yangın çıktı. Yanan aracından kendi imkanlarıyla çıkan sürücü ile diğer otomobilin yaralı sürücüsü tedaviye alındı.

        Kaza, saat 13.30 sıralarında, Anadolu Otoyolu'nun Kaynaşlı ilçesi mevkisinde meydana geldi. Ankara istikametine giden İsmail Tabak idaresindeki 34 VD 1915 plakalı otomobil, sağanak nedeniyle kayganlaşan yolda, aynı yöne giden Emrullah Demir yönetimindeki 34 RGJ 109 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada İsmail Tabak'ın otomobili motor kısmından alev aldı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yanan otomobilin sürücüsü, araçtan kendi imkanlarıyla çıktı. Yaralı 2 sürücü, sağlık görevlilerinin olay yerindeki ilk müdahalesinden sonra ambulanslarla Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

        YANGIN, YARIM SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ

        Yanan otomobil, itfaiye ekiplerinin yarım saat süren müdahalesiyle söndürüldü. Kaza nedeniyle Anadolu Otoyolu'nun Ankara yönünde ulaşım yaklaşık yarım saat 2 şeritten sağlandı. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasıyla ulaşım yeniden normal akışına döndü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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