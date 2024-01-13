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        Düzce'de komşular arasında bıçak ve tornavidalı 'gürültü' kavgası: 3 yaralı

         DÜZCE'de,komşular arasında gürültü nedeniyle çıkan bıçak ve tornavidalı kavgada 3 kişi yaralandı, 1'i kadın 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.01.2024 - 22:48 Güncelleme: 13.01.2024 - 22:50
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        Düzce'de komşular arasında bıçak ve tornavidalı 'gürültü' kavgası: 3 yaralı
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         DÜZCE'de,komşular arasında gürültü nedeniyle çıkan bıçak ve tornavidalı kavgada 3 kişi yaralandı, 1'i kadın 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Olay, saat 20.00 sıralarında Konuralp Şehit Murat Demir Mahallesi Üniversite-2 Sitesi'nde meydana geldi. U.B., iddiaya göre, bitişikteki dairede oturan ailenin gürültü yapması üzerine evin kapısını çaldı. Açan olmayınca U.B., kapıyı yumrukladı. Kapıyı açan K.K., H.K. ve H.K. isimli kadın ile ismi öğrenilemeyen 1 kişi, U.B.'yi darbetti. Darbedilen U.B. ise evden aldığı tornavida ile K.K ve H.K.'yı yaraladı. İsmi öğrenilemeyen kişi de bıçakla U.B.'yi yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı 3 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Düzce Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. H.K. isimli kadın ve U.B.'yi bıçaklayan şüpheli gözaltına alındı.

        Bu arada, olay yerine gelerek kavgayı ayırmaya çalışan bir kişi ise olay sırasında bağıran kadının başına vurdu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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