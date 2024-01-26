Bolu Dağı´nda kar yağışı etkisini artırdı (2)
ANKARAYÖNÜ TIR´LARIN GEÇİŞİNE KAPATILDI
Bolu Dağı´nda etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle D-100 karayolunun Ankara yönü ulaşıma kapatıldı. Karayolları Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "İstanbul-Ankara Devlet Yolu'nun Bolu Dağı Geçişi Ankara yönü Kaynaşlı ilçesinden itibaren ağır taşıt trafiğine kapatılmıştır" denildi. Karayolları ekiplerinin yol güzergahları üzerinde kar küreme ve tuzlama çalışması devam ediyor.
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