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        Başkan adayının tanıtımını yapan paramotor elektrik tellerine takıldı, pilot yaralandı

        DÜZCE'de, 31 Mart yerel seçimlerine katılacak olan Yeniden Refah Partisi Düzce Belediye Başkan Adayı Davut Güloğlu'nun havadan tanıtımını yapan paramotor, elektrik tellerine takıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.03.2024 - 16:01 Güncelleme: 30.03.2024 - 16:05
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        Başkan adayının tanıtımını yapan paramotor elektrik tellerine takıldı, pilot yaralandı
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        DÜZCE'de, 31 Mart yerel seçimlerine katılacak olan Yeniden Refah Partisi Düzce Belediye Başkan Adayı Davut Güloğlu'nun havadan tanıtımını yapan paramotor, elektrik tellerine takıldı. Yaralanan paramotor pilotu Beçhan Esen, tedaviye alındı.

        Olay, öğle saatlerinde, Arapçifliği Mahallesi 2980'inci Sokak'ta meydana geldi. Yeniden Refah Partisi Düzce Belediye Başkan Adayı Davut Güloğlu'nun havadan tanıtımını yapan Beçhan Esen, rüzgarın da etkisiyle kullandığı paramotorun kontrolünü kaybetti. Düşmeye başlayan paramotor, elektrik tellerine takıldı. Yaralanan pilot, ihbarla bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri tarafından götürüldüğü hastanede tedaviye alındı. Elektriğin kesilmesinin ardından paramotor Düzce İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından tellerden alındı.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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