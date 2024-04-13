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        Hafif ticari araca otomobil çarptı: 3 yaralı

        DÜZCE'de, dinlenme tesisinden yola çıkan hafif ticari araca, otomobil çarptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.04.2024 - 14:52 Güncelleme: 13.04.2024 - 14:55
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        Hafif ticari araca otomobil çarptı: 3 yaralı
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        DÜZCE'de, dinlenme tesisinden yola çıkan hafif ticari araca, otomobil çarptı. Kazada sürücülerle birlikte 3 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 12.30 sıralarında, D-100 kara yolu Gümüşpınar Kavşağı'nda meydana geldi. Ankara istikametine giden Sezgin Sağlam idaresindeki 34 AED 656 plakalı otomobil, yol kenarındaki dinlenme tesisinden caddeye çıkan Ender Özdemir idaresindeki 34 EIS 542 plakalı hafif ticari araca çarptı. Hafif ticari araç, çarpmanın etkisiyle kavşaktaki yeşil alana savruldu. Sürücüler Sezgin Sağlam ve Ender Özdemir ile otomobildeki Emirhan Kavi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralılar, Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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