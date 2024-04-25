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        Su kanalına düşen boğa halatla kurtarıldı

        DÜZCE'de otladığı merada su kanalına düşen boğa, itfaiyenin yarım saat süren çalışmasıyla kurtarıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.04.2024 - 15:21 Güncelleme: 25.04.2024 - 15:25
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        Su kanalına düşen boğa halatla kurtarıldı
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        DÜZCE’de otladığı merada su kanalına düşen boğa, itfaiyenin yarım saat süren çalışmasıyla kurtarıldı.

        Olay, sabah saatlerinde Nalbantoğlu Mahallesi’ndeki merada meydana geldi. Burada otlayan boğa, su kanalına düştü. Çevredekilerin haber vermesi üzerine gelen itfaiye ekipleri, hayvanı kurtarmak için çalışma başlattı. Yarım saat süren çalışma sonrasında kanala düşen boğa, halatla yukarıya çekilerek kurtarıldı. Ekiplerin kulak küpesinden sahibinin belirlenmesi için çalışma başlattığı boğa, yeniden meraya bıraktı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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