Su kanalına düşen boğa halatla kurtarıldı

Olay, sabah saatlerinde Nalbantoğlu Mahallesi’ndeki merada meydana geldi. Burada otlayan boğa, su kanalına düştü. Çevredekilerin haber vermesi üzerine gelen itfaiye ekipleri, hayvanı kurtarmak için çalışma başlattı. Yarım saat süren çalışma sonrasında kanala düşen boğa, halatla yukarıya çekilerek kurtarıldı. Ekiplerin kulak küpesinden sahibinin belirlenmesi için çalışma başlattığı boğa, yeniden meraya bıraktı.

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