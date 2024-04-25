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        Kontrolden çıkan otomobil, karşı yönden gelen otomobille çarpıştı; 4 kişinin yaralandığı kaza kamerada

         DÜZCE'de yağışnedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, karşı yöne geçerek başka bir otomobille çarpıştı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.04.2024 - 21:49 Güncelleme: 25.04.2024 - 21:55
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        Kontrolden çıkan otomobil, karşı yönden gelen otomobille çarpıştı; 4 kişinin yaralandığı kaza kamerada
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         DÜZCE'de yağışnedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, karşı yöne geçerek başka bir otomobille çarpıştı. 4 kişinin yaralandığı kaza, araç içi kamerasına yansıdı.

        Kaza, saat 18.30 sıralarında Düzce- Yığılca yolunun Hasanlar köyü mevkisinde meydana geldi. Serdar Yalçın yönetimindeki 81 FN 913 plakalı otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu karşı yönden gelen Orhan Kaya yönetimindeki 81 DM 849 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada sürücüler ile otomobillerdeki İbrahim Çengel ve Murat Özcan yaralanırken, ihbarla bölgeye sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Düzce Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

        Araç içi kamerasına da yansıyan kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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