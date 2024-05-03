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        13 yaşındaki Hanife, yatağında ölü bulundu

        DÜZCE'de, Hanife Betül Keçe (13), ailesi ile yaşadığı evde sabah yatağında ölü bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.05.2024 - 14:56 Güncelleme: 03.05.2024 - 15:00
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        13 yaşındaki Hanife, yatağında ölü bulundu
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        DÜZCE’de, Hanife Betül Keçe (13), ailesi ile yaşadığı evde sabah yatağında ölü bulundu.

        Olay, sabah saatlerinde Darıcı Mahallesi Bayrak Caddesi üzerinde bulunan bir sitede meydana geldi. Ailesi, dün gece saatlerinde uyuyan Hanife Betül Keçe’yi, sabah okula göndermek için yatağından kaldırmaya çalıştı. Ancak çocuk uyanmadı.Aile, sağlık ekiplerine haber verdi. Eve gelen ekipler çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi. Eve polis de çağrılırken, çocuğun cansız bedeni Düzce Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Hanife Betül Keçe'nin ölüm nedeni yapılacak otopsi sonrası belli olacak.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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