Gelin arabasının arkasına geçmek isteyen sürücüleri engelleyip, cipiyle kamyonete çarptı

DÜZCE'de, yakınının düğüne katılan K.D. cipiyle konvoy halinde ilerlerken gelin arabasının arkasına geçmek isteyen diğer araçlara izin vermedi, bu sırada bir kamyonete çarptı. O anlar kameraya yansırken, sürücüye, 'Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak' suçundan 14 bin 780 TL ceza kesildi.

Kaynaşlı ilçesinde, geçen cumartesi günü, yakınının düğününe katılan K.D. gelin alma töreninin ardından 06 GSF 94 plakalı cipiyle konvoya katıldı. K.D., konvoydaki hiçbir aracın gelin arabasının arkasına geçmesine izin vermezken, trafikte tehlike oluşturacak manevralar yaptı. K.D. bu sırada bir kamyonete çarptı. Diğer tarafındaki otomobil sürücüsü ise cipin aracına çarpmasından son anda kurtuldu. Cipin tavan kısmındaki kameranın kaydettiği görüntüler, sosyal medyada yayınlandı ve tepkiye sebep oldu.