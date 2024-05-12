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        Tanker ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

        DÜZCE'nin Yığılca ilçesinde, çimento taşıyan tanker ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.05.2024 - 09:57 Güncelleme: 12.05.2024 - 10:00
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        Tanker ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı
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        DÜZCE'nin Yığılca ilçesinde, çimento taşıyan tanker ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 03.00 sıralarında, Düzce-Yığılca bağlantı yolunun çimento fabrikası mevkisinde meydana geldi. Yığılca istikametine giden Oğuzhan S. idaresindeki 41 AJB 414 plakalı otomobil, çimento fabrikasından çıkış yapan Serdar A. yönetimindeki 34 KBP 861 plakalı çimento yüklü tankerle çarpıştı. Kazada, sürücüler Oğuzhan S. ve Serdar A. ile otomobildeki Bayram Atasoy, Murat Özcan ve ismi öğrenilemeyen 1 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlıkçıların müdahalesinin ardından Atatürk Devlet ve Düzce Üniversitesi hastanelerine kaldırıldı. Yaralılardan Bayram Atasoy, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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