Tanker ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

DÜZCE'nin Yığılca ilçesinde, çimento taşıyan tanker ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 03.00 sıralarında, Düzce-Yığılca bağlantı yolunun çimento fabrikası mevkisinde meydana geldi. Yığılca istikametine giden Oğuzhan S. idaresindeki 41 AJB 414 plakalı otomobil, çimento fabrikasından çıkış yapan Serdar A. yönetimindeki 34 KBP 861 plakalı çimento yüklü tankerle çarpıştı. Kazada, sürücüler Oğuzhan S. ve Serdar A. ile otomobildeki Bayram Atasoy, Murat Özcan ve ismi öğrenilemeyen 1 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlıkçıların müdahalesinin ardından Atatürk Devlet ve Düzce Üniversitesi hastanelerine kaldırıldı. Yaralılardan Bayram Atasoy, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.