'Anneler Günü'nde, parka ayakkabıları dizip, Filistin'deki anne ve çocuk ölümlerine dikkat çekti

DÜZCE'de, İsrail saldırılarında Gazze'deki anne ve çocuk ölümlerine dikkat çekmek isteyen Özge Yalın Yılmaz (31), kentin en işlek parkında kadın ayakkabıları dizip, karanfil koyarak farkındalık oluşturmaya çabaladı.

Kentte, amatör olarak tiyatro oyunculuğu yapan Özge Yalın Yılmaz, İsrail'in saldırılarında Gazze'de anne ve çocuk ölümlerine dikkat çekmek için farkındalık çalışması yaptı. Yılmaz, kentin en işlek noktalarından biri olan 15 Temmuz Şehitler Parkı'nda, kadın ayakkabılarını yan yana dizip, yanlarına da sembolik olarak karanfil koydu. Yılmaz ayrıca, 'Filistin'de anneler kan ağlıyor', 'Anne olmak hiç bu kadar zor olmamıştı', 'Daha kaç annenin yüreği yanacak?', 'Cennet annelerin ayakları altındadır', 'Filistin'de kan ve barut kokusu son bulsun. Çocuklar annesiz kalmasın' ve 'Anneler ölmesin. Çocuklar annesiz kalmasın' yazılı dövizleri de yan yana dizdi.