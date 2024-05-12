Anneler Günü'nde şehit oğlunun mezarına giden anne: Bütün sevinçlerim, üzüntülerim hep yarım
DÜZCE'de, Ayfer Kaplanbaba (55), şehit olan oğlu Jandarma Uzman Çavuş Furkan Kaplanbaba'nın (25) Anneler Günü'nde mezarını ziyaret ederek mezar taşını okşadı, Yasin okudu.
DÜZCE’de, Ayfer Kaplanbaba (55), şehit olan oğlu Jandarma Uzman Çavuş Furkan Kaplanbaba’nın (25) Anneler Günü’nde mezarını ziyaret ederek mezar taşını okşadı, Yasin okudu. Kaplanbaba, "İnsan bir tarafı yok gibi yaşar mı? Bir kolum yok gibi. Bütün sevinçlerim, üzüntülerim hep yarım. Furkan şehit olmadan önce Anneler Günü'nde hediyesini alır gelirdi" dedi.
Erzincan’da, askeri aracın kaza yapması sonucu 24 Ekim 2018'de şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Furkan Kaplanbaba'nın annesi Ayfer Kaplanbaba, Düzce Şehitliği’ne giderek oğlunun kabrini ziyaret etti. Şehit oğlu Furkan Kaplanbaba’nın mezar taşında bulunan fotoğrafı ve mezar taşını okşayan anne Ayfer Kaplanbaba, Yasin okuyarak oğluna dualar etti.
‘EN SON HEDİYESİ BİR YEMEK TAKIMIYDI’
Oğlunun şehit olmadan önce her Anneler Günü’nde kendisine hediye aldığını söyleyen Ayfer Kaplanbaba, “Oğlum gelemedi, her özel günde olduğu gibi biz onu ziyarete geldik. Çok zor, Allah kimseyi evladı ile imtihan etmesin. İnsan bir tarafı yok gibi yaşar mı? Bir kolum yok gibi. Bütün sevinçlerim, üzüntülerim hep yarım. Furkan şehit olmadan önce Anneler Günü'nde hediyesini alır gelirdi. Furkan çok başka bir çocuktu. Anneler Günü'nde eve lazım olan şeyler alırdı. Bana da yazma, palto gibi hediyeler alırdı. Hala kullandığım eşyaları var. En son hediyesi ise bir yemek takımıydı” dedi.
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