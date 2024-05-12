Anneler Günü'nde şehit oğlunun mezarına giden anne: Bütün sevinçlerim, üzüntülerim hep yarım

DÜZCE’de, Ayfer Kaplanbaba (55), şehit olan oğlu Jandarma Uzman Çavuş Furkan Kaplanbaba’nın (25) Anneler Günü’nde mezarını ziyaret ederek mezar taşını okşadı, Yasin okudu. Kaplanbaba, "İnsan bir tarafı yok gibi yaşar mı? Bir kolum yok gibi. Bütün sevinçlerim, üzüntülerim hep yarım. Furkan şehit olmadan önce Anneler Günü'nde hediyesini alır gelirdi" dedi.

Erzincan’da, askeri aracın kaza yapması sonucu 24 Ekim 2018'de şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Furkan Kaplanbaba'nın annesi Ayfer Kaplanbaba, Düzce Şehitliği’ne giderek oğlunun kabrini ziyaret etti. Şehit oğlu Furkan Kaplanbaba’nın mezar taşında bulunan fotoğrafı ve mezar taşını okşayan anne Ayfer Kaplanbaba, Yasin okuyarak oğluna dualar etti.