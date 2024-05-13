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        Düzce'de kuvvetli rüzgar; ağaçlar devrildi, 2 araç hasar gördü

        DÜZCE'de etkili olan kuvvetli rüzgarda ağaçlar devrildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.05.2024 - 17:36 Güncelleme: 13.05.2024 - 17:40
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        Düzce'de kuvvetli rüzgar; ağaçlar devrildi, 2 araç hasar gördü
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        DÜZCE’de etkili olan kuvvetli rüzgarda ağaçlar devrildi. Ağaçların üzerine devrildiği park halindeki minibüs ve otomobilde hasar oluştu.

        Kentte öğle saatlerinde kuvvetli rüzgar ve sağanak etkili oldu. Birçok ağaç rüzgar sebebiyle devrildi. Hamidiye Mahallesi’nde bir ağaç park halindeki minibüsün, Aziziye Mahallesi’nde de bir ağaç park halindeki otomobilin üzerine devrildi. 2 araçta da hasar oluştu.

        Araçların üzerindeki ağaçlar, itfaiye tarafından kesilerek kaldırıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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