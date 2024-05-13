Düzce'de kuvvetli rüzgar; ağaçlar devrildi, 2 araç hasar gördü

DÜZCE’de etkili olan kuvvetli rüzgarda ağaçlar devrildi. Ağaçların üzerine devrildiği park halindeki minibüs ve otomobilde hasar oluştu.

Kentte öğle saatlerinde kuvvetli rüzgar ve sağanak etkili oldu. Birçok ağaç rüzgar sebebiyle devrildi. Hamidiye Mahallesi’nde bir ağaç park halindeki minibüsün, Aziziye Mahallesi’nde de bir ağaç park halindeki otomobilin üzerine devrildi. 2 araçta da hasar oluştu.

Araçların üzerindeki ağaçlar, itfaiye tarafından kesilerek kaldırıldı.