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        İki katlı ev yanarak kullanılamaz hale geldi

        DÜZCE'nin Cumayeri ilçesinde çatıda başlayarak büyüyen yangında iki katlı ev yanarak kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.05.2024 - 23:59 Güncelleme: 14.05.2024 - 00:05
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        İki katlı ev yanarak kullanılamaz hale geldi
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        DÜZCE’nin Cumayeri ilçesinde çatıda başlayarak büyüyen yangında iki katlı ev yanarak kullanılamaz hale geldi.

        Yangın, akşam saatlerinde Cumayeri ilçesine bağlı Ören köyünde Ali Özsoy’a ait evde meydana geldi. İki katlı evin çatısında başlayan yangın kısa sürede büyüdü. Çatıdan başlayan yangın binayı sararken olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İki katlı evi saran alevlere müdahale için Düzce’nin yanı sıra Gümüşova ve Cumayeri ilçelerinden olay yerine takviye ekipler gönderildi. İtfaiye ekiplerinin bir saatlik çalışmasının ardından yangın söndürülürken iki katlı ev yanarak kullanılamaz hale geldi.

        İtfaiye ekipleri yangının çıkış nedenini tespit etmek için çalışma başlattı.

        Galeri
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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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