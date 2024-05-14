Melen Çayı'na vidanjörle çamurlu su dökülmesinde belediyeye para cezası, personele soruşturma

DÜZCE’nin Gölyaka ilçesinde belediyeye ait vidanjörle İstanbul’un su ihtiyacını karşılayan Melen Çayı’na çamurlu su döküldü. O anlar cep telefonuyla görüntülenirken, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından ilçe belediyesine idari para cezası uygulandı, çamurlu su döken personellerle ilgili soruşturma başlatıldı.

Gölyaka Belediyesi’ne ait vidanjörden İstanbul’un su ihtiyacını karşılayan Melen Çayı’na 23 Nisan’da çamurlu su boşaltıldığı anlar Melen Çayı kenarında bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kayda alındı, görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Çaya çamurlu su döken, belediye personelleri hakkında idari soruşturma başlatıldı. Gölyaka Belediyesi'ne de Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından para cezası uygulandı.