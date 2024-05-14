Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Düzce Haberleri

        Melen Çayı'na vidanjörle çamurlu su döken personele soruşturma, belediyeye para cezası

        DÜZCE'nin Gölyaka ilçesinde belediyeye ait vidanjörle İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan Melen Çayı'na çamurlu su döküldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.05.2024 - 11:56 Güncelleme: 14.05.2024 - 12:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Melen Çayı'na vidanjörle çamurlu su döken personele soruşturma, belediyeye para cezası
        ABONE OL
        ABONE OL

        DÜZCE’nin Gölyaka ilçesinde belediyeye ait vidanjörle İstanbul’un su ihtiyacını karşılayan Melen Çayı’na çamurlu su döküldü. O anlar cep telefonuyla görüntülenirken, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından ilçe belediyesine idari para cezası uygulandı, çamurlu su döken personellerle ilgili soruşturma başlatıldı.

        Gölyaka Belediyesi’ne ait vidanjörden İstanbul’un su ihtiyacını karşılayan Melen Çayı’na 23 Nisan’da çamurlu su boşaltıldığı anlar Melen Çayı kenarında bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kayda alındı, görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Çaya çamurlu su döken, belediye personelleri hakkında idari soruşturma başlatıldı. Gölyaka Belediyesi'ne de Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından para cezası uygulandı.

        VALİLİK: SÜREÇ HASSASİYETLE TAKİP EDİLMEKTEDİR

        Düzce Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, sürecin hassasiyetle takip edildiği belirtilerek şu ifadeler yer aldı:

        “İlimizde Gölyaka Belediyesi’ne ait vidanjörün Melen Çayı’na atık su boşalttığı yönünde sosyal medya mecralarında çıkan haberler üzerine o tarihte il emniyet ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğümüz birimlerince konu hakkında derhal inceleme başlatılmıştır. Yapılan incelemede 23 Nisan 2024 Salı Günü Melen Çayı'na su boşaltan aracın, Gölyaka Belediyesi’ne ait olduğu ve belediye kademesinde bulunan bakım kanalında biriken çamurlu suların çekilerek, Melen Çayı'na boşaltıldığı anlaşılmıştır. Uygun olmayan şekilde çamurlu suyun Melen Çayı'na boşaltılmasına sebep olan ilgili belediyeye 2872 sayılı Çevre Kanununun 20'nci maddesi gereğince idari para cezası uygulanmıştır. Ayrıca sorumlular hakkında idari soruşturma devam etmekte olup, süreç hassasiyetle takip edilmektedir.”

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez oldu
        Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez oldu
        Sinan Ateş'in öldürüldüğü ana ait güvenlik kamerası kaydı ortaya çıktı
        Sinan Ateş'in öldürüldüğü ana ait güvenlik kamerası kaydı ortaya çıktı
        "Ya benimsin ya da kara toprağın!"
        "Ya benimsin ya da kara toprağın!"
        Ayten Gökçer hayatını kaybetti
        Ayten Gökçer hayatını kaybetti
        16 yaşında hayatı karardı! Yatağa bağımlı hale geldi!
        16 yaşında hayatı karardı! Yatağa bağımlı hale geldi!
        Galatasaray'dan Donny van de Beek bombası!
        Galatasaray'dan Donny van de Beek bombası!
        EYT'den emekli oldu, 9 ay sonra iptal edildi: Aldığım maaşı faiziyle geri istediler
        EYT'den emekli oldu, 9 ay sonra iptal edildi: Aldığım maaşı faiziyle geri istediler
        2'nci Bayezid yaptırmıştı... 'Deliler Mezarlığı' kayıp!
        2'nci Bayezid yaptırmıştı... 'Deliler Mezarlığı' kayıp!
        ABD'ye güzellik kraliçesi dayanmıyor
        ABD'ye güzellik kraliçesi dayanmıyor
        Trump'ın eski avukatı "sus payı" davasında ifade verdi
        Trump'ın eski avukatı "sus payı" davasında ifade verdi
        Almanlar duyurdu: Haller ve Beşiktaş...
        Almanlar duyurdu: Haller ve Beşiktaş...
        Aile katliamında detaylar ortaya çıktı!
        Aile katliamında detaylar ortaya çıktı!
        Uyuma şekliniz kişiliğiniz hakkında ne söylüyor?
        Uyuma şekliniz kişiliğiniz hakkında ne söylüyor?
        3 yılın ardından 'efsane' geri döndü
        3 yılın ardından 'efsane' geri döndü
        Kupa derbiye gelecek mi?
        Kupa derbiye gelecek mi?
        Beyin dokularının yeni haritası ile tanışın!
        Beyin dokularının yeni haritası ile tanışın!
        62 ilde FETÖ operasyonu: 544 gözaltı!
        62 ilde FETÖ operasyonu: 544 gözaltı!
        Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?
        Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?
        27 yıldır geçilemedi
        27 yıldır geçilemedi
        GPT-4o ve mesleklerin geleceği
        GPT-4o ve mesleklerin geleceği

        Benzer Haberler

        Melen Çayı'na vidanjörle çamurlu su dökülmesinde belediyeye para cezası, pe...
        Melen Çayı'na vidanjörle çamurlu su dökülmesinde belediyeye para cezası, pe...
        Düzce Valiliğinden Melen Çayı'na atık su döküldüğü iddiasına ilişkin açıkla...
        Düzce Valiliğinden Melen Çayı'na atık su döküldüğü iddiasına ilişkin açıkla...
        Düzce'de uyuşturucu operasyonunda bir kimyager gözaltına alındı
        Düzce'de uyuşturucu operasyonunda bir kimyager gözaltına alındı
        Gölyaka Belediyesinden Melen Çayı'na atık döküldüğü iddiasına ilişkin açıkl...
        Gölyaka Belediyesinden Melen Çayı'na atık döküldüğü iddiasına ilişkin açıkl...
        İki katlı ev yanarak kullanılamaz hale geldi
        İki katlı ev yanarak kullanılamaz hale geldi
        Düzce'de kuvvetli rüzgar; ağaçlar devrildi, 2 araç hasar gördü
        Düzce'de kuvvetli rüzgar; ağaçlar devrildi, 2 araç hasar gördü