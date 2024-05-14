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        Uyuşturucu imal eden kimyager gözaltına alındı

        DÜZCE'de, polisin uyuşturucu imal edilen eve düzenlediği operasyonda, uyuşturucu yapımında kullanılan malzemeler ve uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.05.2024 - 14:08 Güncelleme: 14.05.2024 - 14:10
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        Uyuşturucu imal eden kimyager gözaltına alındı
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        DÜZCE'de, polisin uyuşturucu imal edilen eve düzenlediği operasyonda, uyuşturucu yapımında kullanılan malzemeler ve uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Evinde uyuşturucu imal eden kimyager Y.A.H. (22) gözaltına alındı.

        Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti'ni önlemeye yönelik soruşturmada, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, Y.A.H. adlı kimyageri takibe aldı. Ekiplerin Y.A.H.'nin evine düzenlediği operasyonda; 480 sentetik hap, 242 gram sentetik hap yapımında kullanılan ham madde, 50 satışa hazır içi dolu kapsül uyuşturucu hap ve 1 hassas terazi ele geçirildi. Ayrıca şüphelinin eve oluşturduğu uyuşturucu imal alanında, sentetik ve uyuşturucu hap yapımında kullanılan 890 boş kapsül, ışıklı büyüteç, PH ölçer cihaz, çok sayıda kilitli şeffaf poşet, el yapımı aparat, cımbız, şırınga ve spatula bulundu. Malzemelere el koyulurken, kimyager Y.A.H. gözaltına alındı.

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