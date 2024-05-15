Özel öğrencilere hayallerindeki polislerden sürpriz

DÜZCE'de, Şehit Teğmen Uğur Altan İlkokulu Özel Eğitim Sınıfı'nda yapılan etkinlikte, öğrencilerin hayallerinde, en fazla polisliğin olduğu öğrenildi. Polis sevgisi, öğretmenlerinin hazırladığı videoyla sosyal medyada paylaşılınca, öğrencilere, Düzce Emniyet Müdürlüğü ekipleri sürpriz yaptı.

Düzce Şehit Teğmen Uğur Altan İlkokulu Özel Eğitim Sınıfı öğretmenleri, öğrencilerin gelişimi ve sosyal hayata entegre olmalarını kolaylaştırmak amacıyla yapılan etkinlikte, miniklerin hayallerindeki meslekleri öğrenmek istedi. Öğrencilerin çoğu, hayallerinde polisliğin olduğunu söyleyince, sınıfta bir köşe oluşturuldu. Öğrenciler, resimler ve maketlerin de olduğu polis köşesinde, polislik mesleğini sevdiklerini söyledi. Öğretmenleri de o anları görüntüleyip, sosyal medya hesaplarında paylaştı.