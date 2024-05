Bakan Tunç'tan 'Kobani davası' açıklaması: İstinaf ve temyiz süreçleri var, bunları bekleyeceğiz (2)

BAKANTUNÇ'TAN ZİYARETLER

Düzce Valiliği ziyaretinin ardından Düzce Belediyesi'ni ziyaret eden Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, burada Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü'den belediye çalışmaları hakkında bilgi aldı. Tunç daha sonra Düzce Belediyesi ile AK Parti İl Başkanlığı arasındaki güzergahı yürüyerek esnafa hayırlı işler diledi. AK Parti İl binası önünde partililer tarafından karşılanan Tunç, il teşkilatı ile yapılan toplantının ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

'SİYASETİMİZİN MERKEZİNDE HEP İNSAN VARDI'

Tunç, "Vatandaşlarımızın yargı hizmetinden memnuniyetini en üst noktaya çıkarmak, adaletin tecellisi noktasında vatandaşlarımızın adalete güvenini en üst noktaya çıkarmak için elimizden gelen gayreti, teşkilatımızın da desteğiyle göstermenin gayreti içerisindeyiz. AK Parti'miz 22 yıldır iktidarda, 22 yıldan bu yana Türkiye her alanda gelişti, her alanda değişti ve ilerledi. Bunu hiç kimse inkar edemez. Siyasetimizin merkezinde hep insan vardı. Yine insan olmaya devam edecek. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın demeye devam edeceğiz. Sosyal politikalardan, kültüre, adalete, güvenliğe, eğitime varıncaya kadar her alanda insanımızı güçlendirmek için çalışmaya devam edeceğiz. İnsanımız güçlü olacak ki aile güçlü olsun, aile güçlü olacak ki toplum güçlü olsun. İstikrarlı kalkınma hamleleri ile de ülkemizin 81 vilayetini her bir köşesini geliştirmenin gayreti içerisinde yolumuza hız kesmeden devam edeceğiz" dedi.

'TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİN ÖNÜNDEKİ ENGELLERİ KALDIRDIK' Tunç, yapılan reformlarla temel hak ve özgürlüklerin önündeki engellerin kalktığını belirterek, "Temel hak ve özgürlüklerin önündeki engelleri birer birer kaldırdık. Sessiz devrim sayılan önemli reformları hayata geçirdik. Mevzuat değişiklikleri ile anayasa değişiklikleriyle hak arama yollarını genişlettik. Temel hak ve özgürlükleri daha da hakim eden reformlara milletimizin desteğiyle imza attık. Dolayısıyla bu reformcu anlayışımızdan hiçbir zaman taviz vermeden yolumuza devam edeceğiz. İnşallah demokrasimizi daha da güçlendirerek, yüksek standartlı bir demokrasiye kavuşma mücadelemizi hep yaptık. Darbeci, vesayetçi anlayışı tarihe gömdük. Milletimizin desteğiyle bu ülkenin demokrasisi daha güçlü olsun diye anayasada gerçekleştirdiğimiz önemli reformları, milletimiz sayesinde gerçekleştirdik. Yapısal reformlar yaptık. Darbecilere karşı dirençli bir demokrasi inşa etmenin gayreti içerisinde olduk. Geçmişte yapılan 12 Eylül, 28 Şubat darbecilerinin yargı önüne çıkarılmasını sağladık. Anayasa değişiklikleri gerçekleştirdik. Yarının huzurunda onların hesap vermelerini sağlamış olduk" diye konuştu.

'BUNDAN SONRAKİ HEDEFİMİZ, YENİ VE SİVİL ANAYASADIR' Tunç, "Bundan sonraki hedefimiz, yeni sivil ve demokratik bir anayasadır. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde başlatılan çalışmalar var. Meclis başkanımız, şu anda siyasi partilerle görüşmeye devam ediyor. Temennimiz, bu uzlaşma zemini inşallah Meclisimizde sağlanır ve ülkemiz 'Türkiye Yüzyılı'nın başında demokratik, sivil ve atılımcı bir anayasaya inşallah kavuşur. Anayasamızda bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz gerek yargı alanında yargı birliğinin sağlanması gerek Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile milletimizin doğrudan doğruya yürütmeyi belirleyerek, demokrasi ve cumhuriyeti güçlendiren yönetim sistemi ve diğer alanlarda önemli reformlara imza attık" dedi.

'VESAYETÇİ RUHU ORTADAN KALDIRMAK MÜMKÜN OLMADI' Anayasada yapılan bazı değişikliklerle vesayetçi ve darbeci ruhu ortadan kaldırmak istediklerini ancak bunun mümkün olamadığını söyleyen Tunç, "Aslında vesayetçi ruhu azaltan, sessiz devrim sayılan reformlar yaptık. Ancak tabii ki anayasamız bir darbe sonrası, darbeciler tarafından yazılan bir anayasa. Süreç içerisinde çok sayıda değişiklikler oldu. O vesayetçi, darbeci ruhu ortadan kaldırmaya yönelik önemli değişiklikler yapıldı. Ancak anayasamızdaki çok sayıdaki değişiklik o yeknesaklığı bozdu. Vesayetçi ruhu ortadan kaldırmak mümkün olmadı. O nedenle ülkemizde bir daha demokrasiye müdahale olmasın, milli irade bayrağı yere düşmesin diye o zaman yüksek standartlı bir demokrasi için, demokratik-sivil bir anayasa için çalışmalarımız sürecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde atılımcı bir ruhla tüm siyasi partilerin görüşleri, dışarıdaki sivil toplum kuruluşlarının görüşleri alınarak yeni bir anayasa yapma süreci inşallah başlar ve onu da başarırız. Milletimize olan borcu da inşallah ödemiş oluruz. 'Türkiye Yüzyılı'nın başında yeni demokratik sivil bir anayasaya kavuşuruz" dedi.