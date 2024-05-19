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        100 metreden dereye düşen traktörün altında kalan çocuk öldü

         DÜZCE'ninCumayeri ilçesinde, 100 metrelik uçurumdan dereye devrilen traktörün altında kalan sürücü Uğur Oğurlu (16), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.05.2024 - 18:19 Güncelleme: 19.05.2024 - 18:25
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        100 metreden dereye düşen traktörün altında kalan çocuk öldü
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         DÜZCE’ninCumayeri ilçesinde, 100 metrelik uçurumdan dereye devrilen traktörün altında kalan sürücü Uğur Oğurlu (16), hayatını kaybetti.

        Kaza, saat 15.00 sıralarında Cumayeri ilçesi Taşlık köyünde meydana geldi. Taşlık köyü yolunda ilerleyen Uğur Oğurlu yönetimindeki traktör, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yaklaşık 100 metrelik uçurumdan yuvarlanarak dereye düştü. Traktörün altında kalan çocuğu gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kaza yerine gelen itfaiye ekiplerince traktörün altından çıkarılan çocuk, sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Uğur Oğurlu’nun hayatını kaybettiği tespit edildi. Çocuğun cansız bedeni, Düzce Üniversitesi Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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