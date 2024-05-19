100 metreden dereye düşen traktörün altında kalan çocuk öldü

Kaza, saat 15.00 sıralarında Cumayeri ilçesi Taşlık köyünde meydana geldi. Taşlık köyü yolunda ilerleyen Uğur Oğurlu yönetimindeki traktör, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yaklaşık 100 metrelik uçurumdan yuvarlanarak dereye düştü. Traktörün altında kalan çocuğu gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kaza yerine gelen itfaiye ekiplerince traktörün altından çıkarılan çocuk, sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Uğur Oğurlu’nun hayatını kaybettiği tespit edildi. Çocuğun cansız bedeni, Düzce Üniversitesi Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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