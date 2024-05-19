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        Akaryakıt istasyonunun oto yıkamasında kendisini tazyikli suyla yıkattı; o anlar kamerada

         DÜZCE'debir kadın, akaryakıt istasyonunda oto yıkama için kullanılan bölümde tazyikli suyla kendisini yıkattı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.05.2024 - 21:38 Güncelleme: 19.05.2024 - 21:40
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        Akaryakıt istasyonunun oto yıkamasında kendisini tazyikli suyla yıkattı; o anlar kamerada
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         DÜZCE'debir kadın, akaryakıt istasyonunda oto yıkama için kullanılan bölümde tazyikli suyla kendisini yıkattı. O anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        İlginç anlar, Düzce D-655 karayolu Konuralp mevkisinde bulunan bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. İstasyonda bulunan ve araçların yıkanması için kullanılan bölüme giren kadın, kendisini tazyikli suyla yıkattı. Dakikalarca tazyikli suyla yıkanan kadın sırılsıklam olurken, vatandaşlar ise o ilginç anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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